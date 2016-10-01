Новий план реформування місцевого самоврядування

Що, Де, Коли

в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.

Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.

в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.

вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".

в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

На розгляд, зокрема, виносяться питання: