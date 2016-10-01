Новий план реформування місцевого самоврядування

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 688-р затверджена нова редакція плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Це сприятиме оновленню завдань, строків їх реалізації, а також виконавців таких завдань з метою подальшої реалізації положень Концепції.
Основними заходами передбачається розроблення концептуальних пропозицій секторальних реформ у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального захисту; проектів законів України про засади адміністративно-територіального устрою щодо посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за прийняття рішень, що порушують Конституцію та закони України, статусу та виборів старост, розширення переліку послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг та забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів законів України, необхідних для реалізації реформи, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, надання консультативно-методологічної допомоги, запровадження в територіальних громадах (передусім в об'єднаних територіальних громадах) дільничних поліцейських.
Прийняття розпорядження сприятиме реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
Юрій Мінтенко
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області