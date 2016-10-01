Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

30.09.2016 набув чинності Закон України № 1490-VIII «Про внесення зміни до Закону України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї».
Зазначається, що цим документом вносяться зміни до офіційного перекладу українською мовою Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї шляхом заміни терміну "інвалід" на "особа з інвалідністю", що забезпечить відповідність національної версії зазначених документів оригіналу їх текстів англійською мовою.
Наголошується, що реалізація цього Закону надалі забезпечить приведення національного законодавства, що регламентує питання, які стосуються осіб з інвалідністю, у відповідність зі світовими стандартами коректного й недискримінаційного позначення таких осіб, як "осіб з інвалідністю", а не "інвалідів".
Ірина ФОКШЕК
в. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області