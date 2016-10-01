За цифрами боргів – долі десятків людей

Однією з основних умов набуття страхового стажу, починаючи з 2004 року, є сплата страхових внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску, розрахованого від мінімальної заробітної плати.
Однак не всі страхувальники виконують взяті зобов’язання щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України за період до 2011 року.
Керівники суб’єктів господарювання, які не сплачують внесків до Пенсійного фонду України, обмежують права своїх найманих працівників, позбавляють їх соціального захисту у тому числі – права на отримання пенсії. При цьому, несплата внесків до Пенсійного фонду України негативно впливає і на фінансовий стан підприємства, оскільки до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені законодавством, а посадові особи несуть кримінальну відповідальність.
Незважаючи на роз’яснювальну роботу про наслідки несплати внесків, заборгованість по сплаті коштів, які адмініструють органи Пенсійного фонду України залишається значною і станом на 01.10.2016 складає 6343,2 тис.грн., включаючи борг зі сплати страхових внесків.
Одними з найбільших боржників з платежів до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області є ДП ДАК «Хліб України Чернівецького комбінату хлібопродуктів» (16 осіб, яким не зараховано трудовий стаж 33 місяці), Чернівецьке обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості» (11 осіб, яким не зараховано трудовий стаж 29 місяців), видавництво «Золоті литаври» (5 осіб, яким не зараховано трудовий стаж 29 місяців), Обласна колективна виробничо-торгівельна фірма «Кооператор-Буковини» (25 осіб, яким не зараховано трудовий стаж 12 місяців).
Керівникам підприємств-боржників треба чітко усвідомити, що тільки після повного розрахунку роботодавця з Пенсійного фонду України ці місяці будуть зараховані до страхового стажу застрахованої особи. Закон поклав відповідальність за сплату страхових внесків саме на страхувальників-роботодавців, тому сьогодні вони мають забезпечити право на пенсію своїм найманим працівникам.
Роботодавці повинні усвідомити, що за цифрами боргів до Пенсійного фонду України стоїть право людини на пенсію, зароблений страховий стаж, її соціальний захист, та пам’ятати про те, що сплата внесків до Пенсійного фонду – основа для призначення пенсії.
Антоніна МОГИЛЮК,
начальник відділу організації роботи з платниками
та контролю за погашенням заборгованості управління платежів
до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб і контрольно-перевірочної роботи