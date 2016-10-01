Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

30.09.2016 набув чинності Закон України № 1486-VІІІ «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово-службовців та членів їх сімей» щодо забезпечення рівності прав військовослуж-бовців на грошове забезпечення».
Закон спрямований на посилення соціального захисту військовослужбов-ців. Документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення сім’ям тих військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО під час бойових дій з незаконними збройними формуваннями.
За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.
Сім'ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Водночас ці положення Закону не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли до набрання ним чинності.
Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області