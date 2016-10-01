Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФС у підкатегорії 107.08 системи «ЗІР» повідомила, що для отримання фізособою-єдинником довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, нею подається декларація з позначкою «Довідково», і в полі «місяць» поля 02 декларації зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково».
Водночас охочим отримати довідку про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, ПКУ не визначено строку подання декларації з типом «Довідково».
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ