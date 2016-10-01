Неподана декларація може призвести до перевірки

Чернівецька ОДПІ завертає увагу, що обставини, за яких може проводитися документальна позапланова перевірка, визначені у п. 78.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом (п.п. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 ПКУ).
Відповідно до п. 78.4 ст. 78 ПКУ визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.
Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.
Отже, при неподанні або несвоєчасному поданні суб’єктом господарювання податкової звітності в установлений законом строк, керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення документальної позапланової перевірки.
Тривалість перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва 5 робочих днів, для фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників - 3 робочі дні, інших платників податків - 10 робочих днів (п. 82.2 ст. 82 ПКУ).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ