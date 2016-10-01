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Новини
13:30
19 жовтня

Новий план реформування місцевого самоврядування

13:13
19 жовтня

Відтепер термін "інвалід" замінюється на "особа з інвалідністю"

13:12
19 жовтня

За цифрами боргів – долі десятків людей

13:12
19 жовтня

Грошове забезпечення полонених та членів їх сімей

13:08
19 жовтня

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

13:07
19 жовтня

Неподана декларація може призвести до перевірки

13:06
19 жовтня

Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

13:01
19 жовтня

Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

12:29
19 жовтня

Буковинець сплутав державну межу з сусідньою

12:05
19 жовтня

Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

10:59
19 жовтня

До повідомлення про прийняття працівника на роботу можна внести зміни

10:54
19 жовтня

На повернений товар розрахунок коригування до податкової накладної не складається

10:54
19 жовтня

Чернівецькі експортери сплатили до бюджету 700 тисяч пені

10:50
19 жовтня

Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію двох рішень міської ради

10:49
19 жовтня

На Вижниччині відкрили новий ФАП

16:19
18 жовтня

На Буковині СБУ попередила вербування місцевих мешканців до незаконних збройних формувань на Сході

15:22
18 жовтня

На Буковині дрова отримали 83 учасника АТО

14:59
18 жовтня

За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

12:36
18 жовтня

Підприємці, які використовують воду для благоустрою, податок не сплачують

12:35
18 жовтня

Доходи, виплачені підприємцям, відображаються у формі 1ДФ

12:34
18 жовтня

ПДВ внесок чернівецького бізнесу вже перетнув позначку 200 млн. грн.

12:28
18 жовтня

Збережи оселю від пожежі

12:05
18 жовтня

Право громадян на отримання безоплатної первинної правової допомоги

12:03
18 жовтня

На Буковині поблизу кордону було затримано 30 ящиків цигарок

12:01
18 жовтня

Безоплатна правова допомога на захистіправ і свобод людини

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
20 жовтня о 12.00
в міському управлінні освіти (вул. Героїв Майдану, 176, 4-й поверх, бібліотека) відбудеться прес-конференція начальника управління освіти Сергія Мартинюка за участю підприємців, які надають послуги з організації харчування школярів.
Йтиметься про результати харчування школярів у цьому році та завдання, які стоять перед надавачами цих послуг у новому навчальному році.
22 жовтня о 14.00
в сесійній залі Чернівецької Ратуші відбудеться урочиста сесія Чернівецької міської учнівської ради.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
25 жовтня о 10.00
вул. Руська, 1, м. Чернівці, Центр громадської активності «Синергія», І поверх відбудеться тренінг на тему: "ОСББ: просто про складне. Управління багатоквартирним будинком".
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Плата за радіозв’язок додала до бюджету 181,1 тис. грн.

Сьогодні, 13:06 / Коментарів: 0
Упродовж дев’яти місяців платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до державного бюджету 181,1 тис. грн. збору за користування радіочастотним ресурсом, що на 47,5 тис. грн., або майже на третину перевищує надходження за аналогічний період 2015 року.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України (далі ПКУ) платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
- ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Згідно ст.254.3 ПКУ об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлені п.254.4 ст.254 ПКУ.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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