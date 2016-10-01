Кінофестиваль німецького кіно у Чернівцях

20 жовтня 2016 о 18:20 в кінопалаці «Чернівці» (вул. Університетська, 10) відбудеться відкриття ХХІІ кінофестивалю «Нове німецьке кіно»
20-26 жовтня 2016 р. у Чернівцях триватиме показ сучасних німецьких фільмів. Як і кожного року, тиждень німецького кіно демонструє нові, відзначені преміями кінофільми з Німеччини. Кінопокази чотирьох повнометражних кінострічок та колекцію короткометражного кіно, перекладених українською мовою, відбудуться у кінопалаці «Чернівці».
Відкриття тижня німецького кіно - 20-го жовтня фільмом "Привіт з Фукусіми". Вона демонструватиметься також 25 жовтня. Усіх глядачів запрошуємо на невеликий фуршет перед початком кінопоказу! Початок о 18:20.
Крім цього фільму та короткометражок (22 та 26 жовтня), у Чернівцях можна буде побачити "Держава проти Фрітца Бауера" (23 жовтня), "Смерть хіпі! Хай живуть панки!" (21 жовтня) та "Overgames" (24 жовтня).
Детальнішу інформацію та трейлери можна знайти за посиланням: https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/ndk.html
Квитки на усі сеанси коштують 35 гривень і продаються в касах кінопалацу "Чернівці".
Початок сеансу в усі дні – о 19:00.