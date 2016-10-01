Іноземець позбувся автівки вартістю понад півмільйона гривень за перевезення контрабанди

Співробітниками Чернівецького загону та працівниками фіскальної служби в пункті пропуску «Порубне», що на україно-румунському кордоні виявлено вантажівку з прихованими тютюновими виробами.
Провадячи поглиблений огляд, вантажного автомобіля марки «RENAULT», яким додому повертався 37-річний громадянин Туреччини, спільно-оглядовою групую було виявлено ряд схованок в яких знаходилися 80 пачок сигарети різних марок. За спробу переправи сигарет через кордон іноземець позбувся сигарет та вантажівки, загальна сума вилученого склала 502 тисячі гривень.
Ще одного винахідника, що намагався переправити сигарети до сусідньої Румунії, виявили дещо раніше в цьому ж пункті пропуску. Ним виявився мешканець міста Тернопіль, що упакував 100 пачок сигарет марки «Marlboro Gold» та «Winston» у запасне колесо свого мікроавтобуса - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.