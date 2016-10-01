Майже половина безробітних, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – жінки

В Україні питання гендерної рівності у сфері трудових відносин сьогодні є досить актуальним, саме тому служба зайнятості приділяє значну увагу роботі з жінками, які мають проблеми з працевлаштуванням.



— Служба зайнятості прагне допомогти безробітним жінкам адаптуватись на ринку праці та не втратити мотивацію до роботи, надає їм всіляку підтримку через проведення різноманітних семінарів, тренінгів, – розповідає директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган. – Із 7216 зареєстрованих безробітних (станом на кінець вересня) – 3228 жінки (44,7%). У вересні нам вдалося працевлаштувати 341 особу, з них – 226 (66,3%) – жінки. Робиться все можливе, щоб вони змогли швидше знайти роботу відповідно до своїх потреб та можливостей.



Для активізації жінок на ринку праці та досягнення гендерної рівності служба зайнятості проводить Дні відкритих дверей, презентації професій та курсів навчання, презентації роботодавця, інформаційні семінари для роботодавців з питань соціального захисту жінок.



Відвідують такі заходи представниці різного віку, з різною освітою, з різними поглядами на життя, але їх об’єднує одна проблема – пошук роботи.

«Жінки усіх вікових категорій суспільно активні: готові працевлаштуватися на постійну роботу, мають безліч цікавих ідей та захоплень, які можна втілити у перспективний вид самозайнятості. До прикладу, цього року 31 жінка відкрила власну справу за сприяння служби зайнятості (минулого року – 124). Основні сфери діяльності, які обирають представниці прекрасної статі: роздрібна торгівля, різні види послуг (юридичні, перукарські, інформаційні)», – наголошує керівник обласної служби зайнятості - повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.