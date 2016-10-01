На повернений товар розрахунок коригування до податкової накладної не складається

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФСУ в інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 101.07) роз'яснила, що при поверненні покупцем (кінцевим споживачем) товарів, повернуті такому покупцю кошти з урахуванням ПДВ враховуються у щоденних загальних підсумках, які фіксуються у Z-звітах (касових звітах), податкових накладних, складених на підставі таких звітів.



Тому до податкової накладної, складеної за щоденним підсумком операцій з постачання товарів за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), з урахуванням повернення покупцю (кінцевому споживачу) коштів, якщо таким покупцем товар повернуто, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників не складається.

