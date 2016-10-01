Чернівецькі експортери сплатили до бюджету 700 тисяч пені

З початку року суб’єкти господарювання, що зареєстровані в Чернівецькій ОДПІ та здійснюють діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, перерахували до Державного бюджету 701,1 тис. грн. у вигляді пені за порушення вимог валютного законодавства.



Нагадаємо, що відповідно до норм Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.



Порушення резидентами строків, передбачених Законом тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

