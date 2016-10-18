Теми дня ТВА. Вівторок, 18.10.16





Вівторок, 18.10.16:

- Аварії з фатальними наслідками на Буковині трапляються дедалі частіше.

- Троє буковинців були готові за $ 500 у місяць працювати на бойовиків.

- Мешканці багатоповерхівки у Неполоківцях уже декілька років потерпають від аварійної покрівлі.

- Хто платить, той і гріється: у Чернівцях змінилися правила гри для злісних боржників.

- У Чернівецькій області міркують, як зробити бюджетування деяких закладів освіти гендерно справедливим.

- У Чернівцях розпочалось голосування громади за проекти бюджету ініціатив.

- Про історію зниклих сіл Буковини та їхніх жителів розповідають місцеві дослідники.