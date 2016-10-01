Міський голова Олексій Каспрук зупинив дію двох рішень міської ради

Міський голова Олексій Каспрук скористався правом вето і зупинив дію двох рішень міської ради, прийнятих на 13 сесії. Мова йде про рішення міської ради в частині поновлення колективному проектно-кошторисному бюро побуту договору оренди земельної ділянки на вул.А.Шептицького,7 площею 0,2532 га для будівництва та обслуговування багатофункціональної будівлі з підземним паркінгом та підприємцю Сергію Семенченку договору оренди земельної ділянки на вул.С. Руданського,42 площею 0,0020 га для обслуговування кіоску. Дію зазначених рішень зупинено у зв’язку з тим,що вони суперечать попереднім рішенням міської ради та законодавству України.



Згідно договору оренди земельної ділянки на вул. Шептицького,7 від 29.10.2007р. №4190 в редакції від 19.09.2013р. який укладений між Чернівецькою міською радою та колективним проектно-кошторисним бюро побуту, сторони погодили, що невикористання бюро зазначеної земельної ділянки для будівництва впродовж 3 років є підставою для скасування рішення 39 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 29.08.2013р. №954 «Про надання юридичним особам і підприємцям земельних ділянок в оренду та визнання такими, що втратили чинність, окремих пунктів рішень з цих питань» та припинення договору оренди землі. Також, бюро взяло на себе зобов’язання до 10.09.2013р. провести благоустрій дитячо-спортивного майданчика та поновити елементи спортивного інвентарю. Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. При розгляді питання 13 жовтня ц.р. про поновлення права оренди землі колективному проектно-кошторисному бюро побуту, міською радою не враховано той факт, що станом на сьогодні зобов’язання бюро в частині зведення об’єкта нерухомості та проведення благоустрою дитячо-спортивного майданчика з поновленням елементів спортивного інвентарю, що відповідно до умов договору оренди землі та статті 416 Цивільного кодексу України є підставою для припинення права користування землею, не виконано. Таким чином, рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки на вул.Шептицького,7 для будівництва та обслуговування багатофункціональної будівлі з підземним паркінгом суперечить законодавству України і підлягає зупиненню.



При розгляді 13 жовтня ц.р. питання про поновлення права оренди землі підприємцю Сергію Семенченку, міською радою не враховано той факт, що дане питання було врегульовано міською радою ще в квітні 2016 року (рішення від 11.04.2016р. №156, п.24, п.24.1), коли підприємцю було поновлено договір оренди землі на вул.С.Руданського,42, площею 0,0020 га на 6 (шість) місяців для обслуговування кіоску та зобов’язано після закінчення терміну оренди землі, земельну ділянку за зазначеною адресою звільнити, шляхом демонтажу кіоску, та привести в належний стан.



Для повторного розгляду зазначених питань 26 жовтня о 17.30 скликається позачергова сесія Чернівецької міської ради VII скликання.