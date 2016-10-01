На Вижниччині відкрили новий ФАП

Участь в урочистому відкритті фельдшерсько-акушерського пункту у с.Виженка Вижницького району, що відбулися 18 жовтня, взяв голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян - інформує прес-служба обласної ради.



«У теперішній непростий час відкриття фельдшерсько-акушерського пункту є насправді радісною подією. Виженка здавна славиться далеко за межами краю своїми гостинними господарями, а мальовнича природа, чисте гірське повітря та цілющий клімат здобули Виженці славу курортного села. Місцеві жителі створили усі умови для приємного відпочинку туристів. Але ж потрібно подбати і про їх здоров’я місцевих жителів. Саме тому зусиллями громади села та району, за допомоги місцевої та обласної влади вдалося створити цей сучасний ФАП, який неодмінно стане в нагоді не тільки жителям Виженки, але й її численним гостям», – наголосив посадовець, звертаючись до присутніх.