АЗОВСЬКИЙ РУХ ПОПОВНИВСЯ ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС»

14 жовтня в київському Будинку архітектора відбувся установчий з'їзд партії «Національний Корпус». Лідером партії делегати одноголосно обрали провідника Азовського руху - Андрія Білецького. 292 делегатів з'їзду зібралися з усіх областей України. Представники Азовського руху Буковина також стали делегатами на з’їзді партії.Зі сцени делегатів і учасників з'їзду привітав письменник Василь Шкляр, музикант Арсеній Білодуб. Свої привітання з'їзду направили Левко Лук'яненко і Мирослав Симчич - в'язні радянських таборів і ветерани боротьби за незалежність. Привітальні слова від імені полку АЗОВ виголосив виконуючий обов'язки командира полку - Мосе.Перед презентацією програми партії відбувся показ ролика, де розказувалася історія Азовського руху. Після делегати затвердили програму і статут партії. У своїй привітальній промові Лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький зазначив, що «Ми маємо стати не партією слова, а партією діла. Досить слів. Україні потрібні справи».Програма партії виходить з принципів україноцентризму. Документ передбачає наведення порядку у структурі влади, створення умов для залучення в країну технологій Четвертої індустріальної революції, розширення низового управління, розвиток української атомної енергетики, жорсткіше покарання за зловживання владою і корупцію - аж до смертної кари. У зовнішній політиці пропонують зосередитися на розвитку всебічного співробітництва з країнами-учасниками Балто-Чорноморської вісі. У відношенні до Росії пропонується розірвати Договір про дружбу та дипломатичні відносини. Відновлення відносин пропонується провести тільки після деокупації Криму та Донбасу і виплати Росією репарації.