Прокурор Чернівецької області представив колективу нового заступника

Сьогодні, 18 жовтня, прокурор Чернівецької області Микола Якимчук представив колективу свого нового заступника. Наказом Генерального прокурора України від 18.10.16 на цю посаду призначено Пелепюка Олега Михайловича - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.Прокурор області охарактеризував новопризначеного заступника як досвідченого, відповідального та принципового спеціаліста, який виконує свої обов’язки чесно та професійно.Зі свого боку Олег Пелепюк запевнив, що розуміє свою відповідальність за проявлений до нього рівень довіри і виправдає його.