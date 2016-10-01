Прокурор Чернівецької області представив колективу нового заступника

Сьогодні, 18 жовтня, прокурор Чернівецької області Микола Якимчук представив колективу свого нового заступника. Наказом Генерального прокурора України від 18.10.16 на цю посаду призначено Пелепюка Олега Михайловича - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Прокурор області охарактеризував новопризначеного заступника як досвідченого, відповідального та принципового спеціаліста, який виконує свої обов’язки чесно та професійно.
Зі свого боку Олег Пелепюк запевнив, що розуміє свою відповідальність за проявлений до нього рівень довіри і виправдає його. Довідково: Олег Пелепюк народився 4 квітня 1985 року у м. Чернівці Чернівецької області.
Вищу юридичну освіту здобув у Національній академії прокуратури України. З грудня 2006 року працює в органах прокуратури Чернівецької області. Перебував на посадах помічника та старшого помічника прокурора району, заступника прокурора Шевченківського району м. Чернівці, заступника начальника відділу прокуратури області, начальником відділу прокуратури області, а з 14 січня 2016 року обіймав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області.