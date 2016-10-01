Буковинця засуджено за контрабанду ртуті через державний кордон

Набрав чинності вирок Новоселицького районного суду Чернівецької області стосовно буковинця, який планував організувати канал контрабанди ртуті через державний кордон України. Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.Співробітники спецслужби встановили, що місцевий мешканець збирався переправити через державний кордон та продати в Республіці Молдова сильнодіючу отруйну речовину – ртуть.Він знайшов покупця, який погодився заплатити 100 тисяч доларів США за два кілограми ртуті. Оперативники СБ України спільно з поліцією затримали зловмисника з "товаром" у червні 2016 року поблизу одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні.За результатами розслідування, яке здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України «контрабанда», та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим терміном два роки. Два кілограми отруйної речовини, відповідно до вироку суду, утилізовано.