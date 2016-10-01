На Буковині СБУ попередила вербування місцевих мешканців до незаконних збройних формувань на Сході

Спробу завербувати двох мешканців Буковини для участі у незаконних формуваннях терористів попередила контррозвідка Управління СБУ в Чернівецькій області.

Чернівчанин планував долучитися до бойовиків на Сході з меркантильних міркувань. Аби вислужитися перед ватажками терористів, він збирався у якості «бонуса» привезти з собою на тимчасово окуповані території ще й спільників. Йому вдалося умовити двох безробітних, яким вербувальник обіцяв по 500 доларів на місяць – така сума видалася йому переконливою. Потрапити до контрольованих терористами районів група планувала через територію РФ, з підробленими документами.

Співробітники СБУ попередили злочин і не допустили втягування інших мешканців регіону до протиправної діяльності. Усім трьом громадянам, яких правоохоронці зупинили за крок до настання кримінальної відповідальності та отримання багаторічних термінів ув’язнення, оголошено офіційне застереження.

Служба безпеки України нагадує мешканцям регіону про пильність й спільну відповідальність за безпеку держави. Якщо вам відомо про злочинні наміри або дії, що сприяють діяльності терористичних формувань, просимо звертатися на гарячу лінію УСБУ в Чернівецькій області за телефоном (0372) 54-02-04.

Служба безпеки України в рамках спеціальної програми «На тебе чекають вдома» продовжує роботу з повернення на підконтрольну Україні територію громадян, які добровільно відмовилися від участі в НВФ т.зв. «ДНР/ЛНР». До мирного життя повернулися вже понад 100 наших співвітчизників, які не вчинили тяжких злочинів і добровільно відмовилися від участі в терористичній діяльності, щиро готові сприяти в розслідуванні та припиненні діяльності НВФ. Відповідно до ст. 258-3 Кримінального кодексу України такі особи звільняються від кримінальної відповідальності (консультацію можна отримати за номером гарячої лінії 066-074-65-21).

Допоможемо разом повернутися цим людям додому та припинити кровопролиття.

Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області

