На Буковині дрова отримали 83 учасника АТО

Згідно розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації №451-р щодо забезпечення учасників антитерористичної операції та їх сімей твердим паливом (дровами) на опалювальний період 2016-17 р.р, Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства за останні 3 місяці надало 475,4 кубометрів дров на загальну суму 119835,57 гривень.
Одночасно, нагадуємо, що учасники бойових дій мають подати відповідні документи в департамент соціального захисту ОДА та можуть придбати за пільговими цінами дрова обсягом 5 кубометрів твердолистяних або 6 кубометрів шпилькових та м’яколистяних порід.