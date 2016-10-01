За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

Законом України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, передбачено формування в Україні системи безоплатної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). Право на отримання такої допомоги мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, а надавати її з 9 липня 2011 року зобов’язані всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Безоплатна первинна правова допомога надаватиметься кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.

У фізичних осіб часто виникають ситуації, які потребують юридичного вирішення. Розібратися в труднощах, що з’явилися не будучи юристом не маючи досвіду роботи з правовими актами, досить складно. В таких випадках потрібно отримати професійну юридичну консультацію.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області, відповідно до Закону України від 02.06.2011 року № 3460-VІ «Про безоплатну правову допомогу», створена та діє громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Організація діяльності громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області здійснюється відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 №3047/5, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852 (із змінами).

Діяльність громадської приймальні здійснюється згідно графіку, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Чернівецькій області від 12.07.16 № 121/5.

Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Прийом громадян у правовій громадській приймальні з надання безоплатної первинної допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області проводиться щовівторка та щочетверга з 10-00 до 16-00 години за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1; 2 поверх;каб. 252; телефон 55-19-78.

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян міста на звернення вони мають можливістьзвертатися з правовими питаннями на пряму «гарячу» телефону лінію громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області за номером – 55-19-78, пряма "гаряча" телефонна лінія працює щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 години, перерва з 13.00 до 14.00 (55-19-78).

Усі дзвінки приймають фахівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, які розглядають звернення та надають кваліфіковані відповіді заявникам.

Впродовж 9 місяців 2016 року було зафіксовано 347 звернень осіб до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області. З них надано допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) 4 громадянам.

До роботи в громадській приймальні, відповідно до затвердженого графіку, залучаються спеціалісти відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, відділів державної виконавчої служби, приватні та державні нотаріуси, а також, за умови згоди, спеціалісти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій до розгляду питань, що належать до їх компетенції.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



