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Новини
15:22
18 жовтня

На Буковині дрова отримали 83 учасника АТО

14:59
18 жовтня

За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

12:36
18 жовтня

Підприємці, які використовують воду для благоустрою, податок не сплачують

12:35
18 жовтня

Доходи, виплачені підприємцям, відображаються у формі 1ДФ

12:34
18 жовтня

ПДВ внесок чернівецького бізнесу вже перетнув позначку 200 млн. грн.

12:28
18 жовтня

Збережи оселю від пожежі

12:05
18 жовтня

Право громадян на отримання безоплатної первинної правової допомоги

12:03
18 жовтня

На Буковині поблизу кордону було затримано 30 ящиків цигарок

12:01
18 жовтня

Безоплатна правова допомога на захистіправ і свобод людини

11:01
18 жовтня

За послугами до чернівецьких податківців щомісяця звертаються тисячі містян

10:59
18 жовтня

Затверджено новий довідник податкових пільг

10:53
18 жовтня

Для громадян – новий фіскальний online сервіс!

10:50
18 жовтня

Систему теплопостачання у Чернівцях запущено швидше, ніж торік

15:25
17 жовтня

На Буковині 7.2 тис. безробітних

15:05
17 жовтня

У Чернівецькій області найнижчі економічні показники з роздрібної торгівлі

14:52
17 жовтня

Чернівці облупилися і вже валяться

13:34
17 жовтня

На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

13:32
17 жовтня

Буковинські рятувальники ліквідували наслідки негоди

12:28
17 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

12:27
17 жовтня

Цьогоріч чернівецькі податківці відповіли на 2521 звернення

12:26
17 жовтня

Підприємці, які використовують автономні системи опалення, є платниками екоподатку

12:23
17 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

12:09
17 жовтня

Увага! Відключення від водопостачання (вул. Б. Хмельницького)

12:01
17 жовтня

Чернівецький військкомат запрошує на контрактну службу

11:33
17 жовтня

Центр Чернівців сьогодні без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
18 жовтня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. № 418) прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка та директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка на тему: «Перші підсумки роботи новостворених бюро правової допомоги. Виклики та проблемні питання».

23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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За правовою допомогою звертайтесь до громадської приймальні управління юстиції у Чернівцях

Сьогодні, 14:59 / Коментарів: 0
Законом України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, передбачено формування в Україні системи безоплатної правової допомоги.
Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). Право на отримання такої допомоги мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, а надавати її з 9 липня 2011 року зобов’язані всі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Безоплатна первинна правова допомога надаватиметься кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України.
У фізичних осіб часто виникають ситуації, які потребують юридичного вирішення. Розібратися в труднощах, що з’явилися не будучи юристом не маючи досвіду роботи з правовими актами, досить складно. В таких випадках потрібно отримати професійну юридичну консультацію.
При Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області, відповідно до Закону України від 02.06.2011 року № 3460-VІ «Про безоплатну правову допомогу», створена та діє громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги.
Організація діяльності громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області здійснюється відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.09.2011 №3047/5, зареєстрованого Міністерством юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852 (із змінами).
Діяльність громадської приймальні здійснюється згідно графіку, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Чернівецькій області від 12.07.16 № 121/5.
Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Прийом громадян у правовій громадській приймальні з надання безоплатної первинної допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області проводиться щовівторка та щочетверга з 10-00 до 16-00 години за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1; 2 поверх;каб. 252; телефон 55-19-78.
З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян міста на звернення вони мають можливістьзвертатися з правовими питаннями на пряму «гарячу» телефону лінію громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області за номером – 55-19-78, пряма "гаряча" телефонна лінія працює щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 години, перерва з 13.00 до 14.00 (55-19-78).
Усі дзвінки приймають фахівці Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, які розглядають звернення та надають кваліфіковані відповіді заявникам.
Впродовж 9 місяців 2016 року було зафіксовано 347 звернень осіб до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області. З них надано допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) 4 громадянам.
До роботи в громадській приймальні, відповідно до затвердженого графіку, залучаються спеціалісти відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби, відділів державної виконавчої служби, приватні та державні нотаріуси, а також, за умови згоди, спеціалісти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

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