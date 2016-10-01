Опитування: На думку українців, корупцію можуть перемогти тільки масові розстріли

Скористався службовим становищем – розстріляти. Саме такий рецепт боротьби з корупцією українці вважають ефективним.
Це показало соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.
Проаналізувавши відповіді респондентів, експерти прийшли до висновку, що майже 80% українців не вірять, що за останній рік рівень корупції в Україні знизився. Таких майже половина – 47,3%. Швидше навпаки, люди схильні вважати, що він зріс. Таких 31,8%. І тільки 5% помітили, що ситуація покращилася.
При цьому, третина українців вважають, що в якості кращих ліків для корупціонерів – розстріл, як в Китаї. 16% в цьому переконані абсолютно. 19,5% – скоріше згодні. Найбільше розстрілів жадають жителі Миколаївської, Чернівецької та Донецької областей. Правда 40% українців не згодні з такими методами.
До речі, корупція не єдиний злочин, за яке пропонують розстрілювати. Смертну кару в Кабміні в серцях пообіцяли і ввести для тих, хто скорочує витрати на армію.
Саме зниження корупції половина українців називала своїм головним очікуванням після Майдану.