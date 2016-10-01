На Буковину прибув прикордонний резерв з Хмельниччини

Чергові резерви прикордонного відомства з числа курсантів Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького прибули на Буковину, щоб замінити своїх старших колег. Третьокурсники академії, як і їхні попередники, також продовжуватимуть руйнувати відшліфовані роками схеми тютюнових контрабандистів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
До Чернівців прибула значна кількість персоналу академії, які у найближчому майбутньому посилять ряди офіцерських лав ДПСУ.
Варто нагадати, що за період попереднього посилення кордону, курсантами було вилучено чималу кількість тютюнових виробів та затримано осіб, які причетні до спроб незаконної переправи сигарет до Румунії.
Керівництво Чернівецького загону відзначило грамотами та подяками майбутніх офіцерів, які проявили себе з найкращої сторони та допомагали у боротьбі з протиправними елементами. Їхнім колегам, які прибули на заміну резервів, побажали з честю та гідністю продовжити роботу з посилення охорони державних рубежів.