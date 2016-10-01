ПДВ внесок чернівецького бізнесу вже перетнув позначку 200 млн. грн.
Упродовж дев’яти місяців цього року суб’єктами господарювання, які знаходяться на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплачено до Державного бюджету України 203,6 млн. грн. податку на додану вартість.
Надходження з ПДВ є лідером серед надходжень податків і зборів до Державного бюджету і, відповідно, складають 41,4 %.
Цього року чернівецький бізнес отримав на рахунки 44,3 млн. грн. у вигляді відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ). Це на 16,4 млн. грн., або на 37 відсотків більше, аніж торік. У вересні суб’єктам господарювання держава відшкодовувала 6,0 млн. грн. непрямого податку.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ