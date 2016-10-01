Збережи оселю від пожежі

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей
ПАМ’ЯТАЙТЕ:
- не допускайте використання для обігріву приміщень, несертифікованих та саморобних нагрівальних приладів та газових кухонних плит;
- у разі використання серійних нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені таким чином, що унеможливлюватиме їх перекидання, обмежте доступ до них дітей;
- дотримуєтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;
- не залишайте без нагляду ввімкненні в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі велико потужності;
- не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках;
- тримайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та у недосяжних для них місцях.
Не дозволяйте дітям бавитися із сірниками та запальничками і вважати їх іграшками.
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ НЕГАЙНО ТЕЛЕФОНУЙТЕ 101 !!!
Чернівецький міський відділ
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області