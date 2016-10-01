Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:36
18 жовтня

Підприємці, які використовують воду для благоустрою, податок не сплачують

12:35
18 жовтня

Доходи, виплачені підприємцям, відображаються у формі 1ДФ

12:34
18 жовтня

ПДВ внесок чернівецького бізнесу вже перетнув позначку 200 млн. грн.

12:28
18 жовтня

Збережи оселю від пожежі

12:05
18 жовтня

Право громадян на отримання безоплатної первинної правової допомоги

12:03
18 жовтня

На Буковині поблизу кордону було затримано 30 ящиків цигарок

12:01
18 жовтня

Безоплатна правова допомога на захистіправ і свобод людини

11:01
18 жовтня

За послугами до чернівецьких податківців щомісяця звертаються тисячі містян

10:59
18 жовтня

Затверджено новий довідник податкових пільг

10:53
18 жовтня

Для громадян – новий фіскальний online сервіс!

10:50
18 жовтня

Систему теплопостачання у Чернівцях запущено швидше, ніж торік

15:25
17 жовтня

На Буковині 7.2 тис. безробітних

15:05
17 жовтня

У Чернівецькій області найнижчі економічні показники з роздрібної торгівлі

14:52
17 жовтня

Чернівці облупилися і вже валяться

13:34
17 жовтня

На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

13:32
17 жовтня

Буковинські рятувальники ліквідували наслідки негоди

12:28
17 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

12:27
17 жовтня

Цьогоріч чернівецькі податківці відповіли на 2521 звернення

12:26
17 жовтня

Підприємці, які використовують автономні системи опалення, є платниками екоподатку

12:23
17 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

12:09
17 жовтня

Увага! Відключення від водопостачання (вул. Б. Хмельницького)

12:01
17 жовтня

Чернівецький військкомат запрошує на контрактну службу

11:33
17 жовтня

Центр Чернівців сьогодні без води

11:01
17 жовтня

Чернівецькі податківці зустрілись з бюджетними організаціями

11:00
17 жовтня

Чернівецькі підприємства на третину підвищили свою прибутковість

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Вбито ватажка бойовиків "Моторолу". Версії вбивстваЧернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хре ...Чиновник з Хотинської РДА - громадянин РумуніїІван Рибак: «Мені керувати ніколи. Бо треба працювати»У Чернівецькій області з 1 вересня 2016 року розпочали ...Розслідування кримінального провадження за фактом підк ...На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витр ...Буковинський боксер виграв чемпіонат УкраїниМаксим Бурбак: Фірташ знайшов останній прихисток у Черн ...Грандіозна музична подія в житті ЧернівцівУ Чернівцях незаконно надану площу під аптеку повернуто ...В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія ...У Чернівцях 57 безробітних залучать до оформлення субси ...Чернівці облупилися і вже валятьсяРозбій у Керстенцях. Хотинська банда проти хотинської п ...
Що, Де, Коли
18 жовтня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. № 418) прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка та директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка на тему: «Перші підсумки роботи новостворених бюро правової допомоги. Виклики та проблемні питання».

23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Право громадян на отримання безоплатної первинної правової допомоги

Сьогодні, 12:05 / Коментарів: 0
Надання безоплатної правової допомоги є давньою, сталою традицією. В історичних джерелах та юридичній літературі знаходимо відомості про існування безоплатної правової допомоги, зокрема такої, що надавали адвокати. Так, згідно Кодексу українського народу «Права, по которымсудитсямалороссийский народ» 1743 року, адвокатом могли бути повнолітні, християнської віри, розумово й фізично повноцінні, світського стану чоловіки. Хоча їх робота оплачувалася, передбачалися випадки, коли адвокат повинен був здійснювати захист безкоштовно.
Згідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу і Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (далі Закон) регулює:
- відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги суб’єктам права на безоплатну правову допомогу та суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу;
- порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних засадах фізичними та юридичними особами, які займаються благодійною діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним законодавством і статутами цих організацій.
Таким чином право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадян України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Також Законом України «Про безоплатну правову допомогу» встановлюється два види правової допомоги: це безоплатна первинна правова допомога та вторинна безоплатна правова допомога.
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
- надання правової інформації;
- надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
- складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
- надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Згідно до Закону таку допомогу можуть отримати усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
В той же час суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи.
Також Законом України «Про безоплатну правову допомогу» визначається порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, а саме:
1. звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону (безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медитації), надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
2. звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону (безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медитації), що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.
3. звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених чистиною другою статті 7 цього Закону, що стосується осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатними яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальникам.
4. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
5. якщо у зверненні особи містяться лише прохання про наданнявідповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
6. органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за надання будь-якої з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу особами бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
7. якщо питання, порушені у зверненні, не налужать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий органу протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
8. якщо під час розгляду звернення про надання безоплатноїпервинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
9. звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених законодавством України.

Юрій МІНТЕНКО
начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
Міське управління юстиції надає первинну правову допомогу громадянамДе в Чернівцях можна отримати безоплатну правову допомогуНАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ МІСЬКОМУ УПРАВЛІННІ ЮСТ ...Безоплатна правова допомога на захистіправ і свобод людиниЗалучення перекладачів для забезпечення надання безоплатної вторинної право ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"