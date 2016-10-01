На Буковині поблизу кордону було затримано 30 ящиків цигарок

Цієї ночі в ході реалізації оперативної інформації спільно з прикордонниками відділу «Селятин» та курсантами Національної академії ДПСУ, представниками Національної поліції і прокуратури Путильського району було проведено огляд господарського приміщення, який належить місцевому жителю села Селятин. Даний громадянин добровільно написав згоду на проведення огляду, в результаті якого виявлено 30 ящиків сигарет «Марбле» без акцизних марок.
Підготовлено повідомлення за ст. 204 ККУ – «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», яке буде направлено до прокуратури Путильського району.
Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону