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Новини
11:01
18 жовтня

За послугами до чернівецьких податківців щомісяця звертаються тисячі містян

10:59
18 жовтня

Затверджено новий довідник податкових пільг

10:53
18 жовтня

Для громадян – новий фіскальний online сервіс!

10:50
18 жовтня

Систему теплопостачання у Чернівцях запущено швидше, ніж торік

15:25
17 жовтня

На Буковині 7.2 тис. безробітних

15:05
17 жовтня

У Чернівецькій області найнижчі економічні показники з роздрібної торгівлі

14:52
17 жовтня

Чернівці облупилися і вже валяться

13:34
17 жовтня

На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

13:32
17 жовтня

Буковинські рятувальники ліквідували наслідки негоди

12:28
17 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

12:27
17 жовтня

Цьогоріч чернівецькі податківці відповіли на 2521 звернення

12:26
17 жовтня

Підприємці, які використовують автономні системи опалення, є платниками екоподатку

12:23
17 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

12:09
17 жовтня

Увага! Відключення від водопостачання (вул. Б. Хмельницького)

12:01
17 жовтня

Чернівецький військкомат запрошує на контрактну службу

11:33
17 жовтня

Центр Чернівців сьогодні без води

11:01
17 жовтня

Чернівецькі податківці зустрілись з бюджетними організаціями

11:00
17 жовтня

Чернівецькі підприємства на третину підвищили свою прибутковість

10:59
17 жовтня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 740 тис. грн.

10:29
17 жовтня

На Буковині прикордонники виявили 18 пакунків тютюнової контрабанди

18:08
13 жовтня

Буковинський боксер виграв чемпіонат України

18:02
13 жовтня

Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

17:56
13 жовтня

У Чернівцях по вул.Університетській буде перекрито рух через зйомки фільму

17:11
13 жовтня

Чернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хрест, а Турецькій площі повернули звичну назву

16:54
13 жовтня

В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
18 жовтня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. № 418) прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка та директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка на тему: «Перші підсумки роботи новостворених бюро правової допомоги. Виклики та проблемні питання».

23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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За послугами до чернівецьких податківців щомісяця звертаються тисячі містян

Сьогодні, 11:01 / Коментарів: 0
За даними програми зчитування відвідувачів до Центру обслуговування платників у Чернівцях упродовж дев’яти місяців цього року завітало 206121 клієнт.
Працівниками Центру відвідувачам надано більше 205-ти тисяч послуг: 4245 - консультаційних; 5858 - інформаційних; 16558 - адміністративних та понад 179 тисяч інших послуг (прийом звітності, вхідних документів тощо).

Крім прийому податкових декларацій, найбільш запитуваною залишається послуга з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цьогоріч було надано 6838 таких послуг.

Також користуються попитом у суб`єктів господарювання послуги із реєстрації платників єдиного податку, видача довідок про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС, реєстрація РРО та книг обліку розрахункових операцій.

Чернівецька об’єднана державна інспекція запрошує платників податків до Центру обслуговування платників, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а, І-ий поверх. У Центрі кожен зможе вирішити усі свої податкові питання у комфортній обстановці та максимально оперативно.
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