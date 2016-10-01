За послугами до чернівецьких податківців щомісяця звертаються тисячі містян

Що, Де, Коли

В обласній державній адміністрації (каб. № 418) прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка та директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка на тему: «Перші підсумки роботи новостворених бюро правової допомоги. Виклики та проблемні питання».





в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.

На розгляд, зокрема, виносяться питання: