Затверджено новий довідник податкових пільг

Державна фіскальна служба України затвердила нові Довідники податкових пільг №80/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг №80/2 станом на 01.10.2016 р.
У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку з вироблених в Україні та імпортованих підакцизних товарів (продукції), місцевих податків та зборів, державного мита, оподаткування неприбуткових установ і організацій, а також початок та кінець дії пільг.
Ознайомитись із довідниками можна на веб- потралі ДФС України і в розділі "Довідники": http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki.
Звертаємо увагу, що відзвітувати про суми податкових пільг за 9 місяців цього року необхідно до 9 листопада.