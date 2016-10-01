Для громадян – новий фіскальний online сервіс!

З метою якісного обслуговування платників податків, Державною фіскальною службою України на власному офіційному веб-порталі запроваджено новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Сервіс дозволяє фізичним особам-платникам податків отримати відомості про свої доходи у режимі он-лайн. Для цього необхідно мати лише електронний цифровий підпис та сформувати запит за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС», розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/.
Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (щоквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.
Звертаємо увагу, що фізична особа-платник податків, відповідно до вимог Закону України від 01 червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних», може сформувати запит на отримання інформації, виключно, про себе, інформація щодо третіх осіб не надається.
Більш детально про роботу нового електронного сервісу можна дізнатися на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.