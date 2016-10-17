Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток. Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.
У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.
Ігор Буркут, політолог:
МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
В обласній державній адміністрації (каб. № 418) прес-конференція директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області Аркадія Мунтяну, начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області В’ячеслава Хохуляка та директора Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергія Мінтенка на тему: «Перші підсумки роботи новостворених бюро правової допомоги. Виклики та проблемні питання».
Понеділок, 17.10.2016: - Чернівці з теплом. Принаймні так запевняють у мерії. - На Буковині вітер повалив дерева на житловий будинок та вулиці. - У Кельменецькому районі внаслідок пожежі загинув чоловік. - Фатальна ДТП у Новоселицькому районі забрала життя двох людей. - Поблизу села Ломачинці під колесами автівки загинули двоє чоловіків. - На кордоні з Румунією правоохоронці знайшли понад 30 ящиків цигарок. - Троє невідомих у масках вночі вдерлись до будинку пенсіонерів у селі Керстенці. - Заставнівська "волонтерська сотня" знову відправила харчі у зону АТО. - Майже 700 вимушених переселенців протягом цього літа покинули Буковину. - Через бюрократичну тяганину з дозволами у Чернівцях досі не збудували футбольне поле за європейські кошти. - У Путилі відбувся третій турнір пам'яті Андрія Гусіна. - Друге та третє місця у турнірі з волейболу посіли чернівецькі студентки.