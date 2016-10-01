Систему теплопостачання у Чернівцях запущено швидше, ніж торік

На запуск міської централізованої системи теплопостачання технологічними нормативами передбачено 7-12 днів. У цьому році систему теплопостачання міста вдалося запустити швидше, ніж торік, без системних аварій на магістральних теплопроводах. Про це 17 жовтня на прес-конференції повідомив директор МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександр Меленчук.
Станом на ранок 17 жовтня у Чернівцях працювало 82 котельні із 85, що становить 96%. Через поламку газового лічильника довелося зупинити котельню школи №38, де на один день призупинено навчання. Було також призупинено роботу котелень у ЗОШ №25 через виявлений витік газу на зварювальному шві та через пориви у внутрішній мережі у ЗОШ №39. Тимчасово призупинялася подача тепла через пориви на внутрішніх мережах у дитсадках №40 та №47. Усі зазначені аварійні ситуації є штатними і будуть усунені впродовж цієї доби.
Цього року впродовж 2-4 діб вдалося забезпечити подачу теплоносія у 98% житлового фонду. Станом на 17 жовтня із 605 житлових будинків теплоносій подано у 592. Без тепла залишається лише 13 будинків, 8 з яких на вул. Руській, де стався порив на теплотрасі. Зазначений порив буде усунено до кінця доби. У решта будинків є локальні пориви у мережах або триває завершення планових робіт із встановлення теплових лічильників. Водночас аварійні бригади ЖРЕПів виконують заявки мешканців з усунення пошкоджень у внутрішньо квартирному тепловому обладнанні.
З таким високими показниками готовності МКП «Чернівцітеплокомуненерго» входить в опалювальний сезон вперше за багато років.
Олександр Меленчук повідомив, що цього року змінилися правила роботи на ринку постачання газу і теплопостачальні підприємства отримуватимуть ліміти на газ лише у випадку оплати на рівні понад 90% спожитого газу у попередньому місяці. Тому теплопостачання будинків,де рівень проплати за тепло за жовтень становитиме менше 90%, буде обмежуватися.
Звернуто увагу,що оптимальний режим теплопостачання житлового фонду та заощадливе використання теплоносія можливо забезпечити лише після впровадження у Чернівцях проекту модернізації системи централізованого теплопостачання, серед заходів якого є і облаштування індивідуальних теплових пунктів. Для реалізації зазначеного проекту планується залучити 16 млн. євро, з яких 10 млн. євро – це кредитні кошти, 4 млн. євро – грант, а 2 млн. євро –співфінансування із міського бюджету.