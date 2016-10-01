На Буковині 7.2 тис. безробітних

Кількість зареєстрованих безробітних по області на кінець вересня п.р. становила 7,2 тис. осіб і за місяць зменшилася на 4,0%.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за вересень п.р. не змінився і на кінець місяця становив 1,3% від кількості населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, наприкінці вересня п.р. становила 1075 одиниць, і порівняно з кінцем серпня п.р. збільшилася на 3,5%.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці вересня п.р. становило 7 осіб, як і на кінець серпня п.р.

Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні п.р. збільшився порівняно з серпнем п.р. на 1,1% і становив 1626,8 грн., що на 12,2% більше, ніж законодавчо встановлений мінімальний рівень заробітної плати (1450 грн.).

За сприяння державної служби зайнятості у вересні п.р. було працевлаштовано 341 зареєстрованого безробітного, що на 40,3% більше, ніж у серпні п.р. Серед працевлаштованих осіб 66,3% становили жінки, 38,7% – молодь у віці до 35 років.



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