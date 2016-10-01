Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-В стрімкому інформаційному потоці, зокрема, на тлі виступу Франсуа Олланда щодо виборів на Донбасі, на тлі того, чи буде вечеряти "Нормандська четвірка" 19 жовтня, на тлі сирійської кризи, на тлі Маршу слави УПА і Маршу Нації загубилась не менш важлива тема. А саме - відмова офіційного Вашингтону прийняти російську урядову делегацію на чолі з прем'єром РФ Дмітрієм Мєдвєдєвим.Нагадаю. 14 жовтня адмінстрація президента РФ зв'язалась з Білим домом. Пропозиція Володимира Путіна полягала в тому, аби до Вашингтону прибула урядова делегація висрокого рівня на чолі з прем'єр міністром РФ Дмітрієм Медвєдєвим і зустрілась з представниками Білого дому з віце-президентом США Джо Байденом зметою обговорення врегулювання сирійської кризи. 15 жовтня Білий дім відмовив у прийомі російської делегації.Причиною відмови стало "небажання Москви вносити "конструктивний внесок" в міжнародну боротьбу з "Ісламським державою" при наявності власної порядку", - пояснив прес-секретар Білого дому Джош Эрнест.Цей гучний ляпас по російській мармизі не почуло майже жодне українське ЗМІ. Російські ж ЗМІ навпаки зумисне промовчали, аби люди не довідались про цю ганьбу міжнародного рівня. Про те як США "опустила" "вєлікую дєржаву".Тепер мені зрозуміла "сміливість" Петра Порошенка відмовити Олланду і Меркель взяти участь у Нормандській вечері в Берліні. Телефонна розмова між Петром Порошенком і Джо Байденом, а також між Москвою й Вашингтоном відбулась в один і той же день. Ось такий дивний збіг. Спроба Путіна хоч якось утримати діалог з Вашингтоном знову првалилась. Для інтересів України це надважливо.