У Чернівецькій області найнижчі економічні показники з роздрібної торгівлі

Інформація щодо зростання темпів роздрібної торгівлі в перший половині 2016 року є позитивною, але дещо «притягнутою за вуха». Дивлячись на відсоткову динаміку, роздрібна торгівля зміцнила свої темпи зростання до 3,1% у січні-серпні 2016 року в порівнянні з 2,4% в січні-липні цього ж року.



Роздрібна торгівля в секторі юридичних осіб дещо прискорила своє зростання з 4,5% у липні до 5,2% у серпні. Але на думку аналітиків UniCredit Bank, позитивна динаміка спричинена в основному психологічним напруженням серед населення, що зумовлене коливаннями валютного курсу, очікуваннями подальшої девальвації та збільшенням попиту споживачів на імпортні товари до їхнього подорожчання - повідомляють аналітики UniCredit Bank.



Також у серпні 2016 року відбулось помірне зростання на ринку продажу автомобілів на 1,5% до 5 630 нових автомобілів.



Щодо показників галузі у другій половині 2016 року, то очікується, що підвищення комунальних послуг обмежить потенціал зростання роздрібної торгівлі в другій половині 2016 року.



Стосовно регіональних показників роздрібної торгівлі, то найбільше зростання спостерігається областях: Київська, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Львівська та Хмельницька – 4%. Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Вінницька, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська області мають дещо нижчі показники – 2-4%. Зростання показників від 0% до 2% спостерігається у Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Волинській областях. І найгірша ситуація, від 0% до -3%, склалася в Рівненській, Житомирській, Чернівецькій, Донецькій та Луганській областях.



У минулому році промислове виробництво впало на 22% в порівнянні з 2013 роком і це без урахування Криму та зони АТО. При цьому відновлення промисловості після такого катастрофічного обвалу відбувається дуже повільно: за вісім місяців 2016 року обсяг промислового виробництва зріс лише на 2%. Такими темпами українська промисловість зможе вийти на рівень 2013 року по обсягу виробництва тільки ближче до 2028 року.