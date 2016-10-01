Чернівці облупилися і вже валяться

Редакція газети «Час» неодноразово попереджала мера Олексія Каспрука про те, що до Чернівців треба ставитися з повагою і шаною. Будинки й тротуари треба ремонтувати, фасади – латати і фарбувати.
Чиновники з мером ніби насміхаються над містом і містянами. Вони, як ті тимчасовики, прийшли, відсиділи, відгуляли, відмерствували та й пішли собі на всі чотири боки. А місто валиться. І вже не тільки образно, а й насправді.
Минулими вихідними обвалилося панно на Соборній площі. Воно закривало фасад бібліотеки і містило рекламу Ощадбанку. Великий банер впав на тротуар.
На щастя, цього разу ще нікого не задавив. Але у місті є чимало ще таких панно, облуплених фасадів та балконів, здатних будь-якої миті впасти на голови людей.
Наприклад, на Центральній площі уже в аварійному стані «Чернівці 616» (це стільки років їм за грамотою Стефана Доброго). Кріплення там нікудишні.
Ось-ось цей величезний банер може впасти. А там часто граються діти. Не дай, Боже, біди!..
Як з’ясувалося, жодна чернівецька фірма не змогла виграти тендер на заміну декорації Центральної площі. Це буде робити якась харківська рекламна кампанія.
Будемо сподіватися, що панно ще протримається до його заміни.