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Новини
13:34
17 жовтня

На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

13:32
17 жовтня

Буковинські рятувальники ліквідували наслідки негоди

12:28
17 жовтня

На алко – тютюнові ліцензії чернівецькі підприємці витратили більше 10 млн. грн.

12:27
17 жовтня

Цьогоріч чернівецькі податківці відповіли на 2521 звернення

12:26
17 жовтня

Підприємці, які використовують автономні системи опалення, є платниками екоподатку

12:23
17 жовтня

У Чернівцях відбудеться фестиваль "Осінь весільна"

12:09
17 жовтня

Увага! Відключення від водопостачання (вул. Б. Хмельницького)

12:01
17 жовтня

Чернівецький військкомат запрошує на контрактну службу

11:33
17 жовтня

Центр Чернівців сьогодні без води

11:01
17 жовтня

Чернівецькі податківці зустрілись з бюджетними організаціями

11:00
17 жовтня

Чернівецькі підприємства на третину підвищили свою прибутковість

10:59
17 жовтня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 740 тис. грн.

10:29
17 жовтня

На Буковині прикордонники виявили 18 пакунків тютюнової контрабанди

18:08
13 жовтня

Буковинський боксер виграв чемпіонат України

18:02
13 жовтня

Буковинець, який посеред вулиці грабував людей, сяде до в’язниці на 5 з половиною років

17:56
13 жовтня

У Чернівцях по вул.Університетській буде перекрито рух через зйомки фільму

17:11
13 жовтня

Чернівчани хочуть, аби з Центральної площі прибрали хрест, а Турецькій площі повернули звичну назву

16:54
13 жовтня

В Чернівцях патрульний розбив скло через відмову водія вийти з авто

16:18
13 жовтня

На Буковині затримано митника, який вимагав хабара

16:06
13 жовтня

У Чернівцях випав перший сніг

15:55
13 жовтня

Держава стимулюватиме роботу держслужбовців додатковими виплатами

15:52
13 жовтня

Стан тваринництва в Чернівецькій області у січні–вересні 2016 року

15:42
13 жовтня

Чернівецькі депутати відклали питання виділення 1,4 мільйона гривень поліцейським

15:32
13 жовтня

Напередодні Дня захисника України прикордонники провели уроки мужності

13:10
13 жовтня

У Чернівцях відбувся конкурс перевізників на автомаршрутах (перелік)

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя Нема пророка у своїй Вітчизні. Принаймні, за життя«Проста біблейська істина діє при всіх часах і народах. Український народ і наш час - не виняток.
Буковина ще колись буде гордитися, що її дорогами ходили ноги Івана Назаровича Снігура, Заслуженого майстра народної творчості України. Чернівці будуть пишатися тим, що Іван Назарович майже все своє свідоме життя прожив тут.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені Чернівці облуплені

У зв’язку зі смертю Великого Чернівчанина Івана Снігура, я цього разу не буду розглядати облуплену штукатурку на будинках по вулиці Ольги Кобилянської, а розповім про те, що казав Майстер.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГО МИНУЛЕ ПРОТИ СУЧАСНОГОКремль не зміг перемогти нас на лінії вогню, тож зробив ставку на інші методи гібридної війни. Він намагається підірвати підтримку України з боку інших держав, а також роздмухати всередині нашої країни суперечності між громадянами різного етнічного походження. Для цього все активніше використовує події минулого, що залишили негативний слід в історичній пам'яті сусідніх народів.
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Що, Де, Коли
17 жовтня о 15.00
В 202 кабінеті міської ради відбудеться брифінг міського голови Олексія Каспрука.
23 жовтня о 13.00
23 жовтня о 13.00
26 жовтня о 16:00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться День депутата.
На розгляд, зокрема, виносяться питання:
27 жовтня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 27 питань.
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Партнери

На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

Сьогодні, 13:34 / Коментарів: 0
Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області 13 жовтня за номером «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Іванівці Кельменецького району сталася пожежа у житловому будинку 35-річного місцевого мешканця.

Сильне задимлення помітили сусіди і відразу викликали рятувальників. Вогнеборці, одягнувши апарат захисту органів дихання і зору, ввійшли всередину будинку та виявили в одній із кімнат тіло власника, уже без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловік палив у ліжку і заснув, залишивши недопалок, що впав у постільні речі та спричинив тління матрацу і сильне задимлення приміщення. Ймовірно отруєння чадним газом і стало причиною смерті власника. Рятувальники за нетривалий час ліквідували пожежу.

14 жовтня у Чернівцях рятувальники ліквідували пожежу у продуктовому магазині по вул. Заводській. Загорання сталося у підсобному приміщенні. Площа пожежі склала 97 кв. м, до ліквідації пожежі було залучено 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. В результаті вогнем було знищено продуктові прилавки з товаром, 7 холодильників, столи і шафи, а також частково покриття магазину. Завдяки діям рятувальників від вогню було врятовано приміщення магазину.

Також протягом вихідних рятульники ліквідували 6 пожеж у господарських будівлях, що мали місце у Сторожинецькому, Глибоцькому, Хотинському, Путильському районах та м. Чернівцях, під час яких врятували від вогню 12 будівель.





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