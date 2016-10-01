На Буковині протягом вихідних сталося 8 пожеж, на одній з яких загинула людина

Як повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області 13 жовтня за номером «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Іванівці Кельменецького району сталася пожежа у житловому будинку 35-річного місцевого мешканця.



Сильне задимлення помітили сусіди і відразу викликали рятувальників. Вогнеборці, одягнувши апарат захисту органів дихання і зору, ввійшли всередину будинку та виявили в одній із кімнат тіло власника, уже без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловік палив у ліжку і заснув, залишивши недопалок, що впав у постільні речі та спричинив тління матрацу і сильне задимлення приміщення. Ймовірно отруєння чадним газом і стало причиною смерті власника. Рятувальники за нетривалий час ліквідували пожежу.



14 жовтня у Чернівцях рятувальники ліквідували пожежу у продуктовому магазині по вул. Заводській. Загорання сталося у підсобному приміщенні. Площа пожежі склала 97 кв. м, до ліквідації пожежі було залучено 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. В результаті вогнем було знищено продуктові прилавки з товаром, 7 холодильників, столи і шафи, а також частково покриття магазину. Завдяки діям рятувальників від вогню було врятовано приміщення магазину.



Також протягом вихідних рятульники ліквідували 6 пожеж у господарських будівлях, що мали місце у Сторожинецькому, Глибоцькому, Хотинському, Путильському районах та м. Чернівцях, під час яких врятували від вогню 12 будівель.











