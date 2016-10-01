Буковинські рятувальники ліквідували наслідки негоди

Впродовж вихідних днів пожежно-рятувальними підрозділами Управління ДСНС України у Чернівецькій області 4 рази доводилось виїжджати на ліквідацію наслідків негоди. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.



Так протягом 13-16 жовтня рятувальники залучалися до проведення заходів щодо розпилювання та прибирання поваленого дерева з проїжджої частини на проспекті Незалежності, по вул. Краматорській та вул. Верховинській у місті Чернівці.



Також 16 жовтня за адресою ІІ пров. Кармелюка рятувальники Управління ДСНС розрізали та прибрали аварійне дерево, яке впало на житловий будинок.

За прогнозами гідрометеоцентру, по всій території області та місту очікується посилення південно-східного вітру до 15-20 м/с.



За таких погодніх умов збільшується загроза повалення високих дерев поривами вітру.



Тому рятувальники звертаються до буковинців дотримуватися правил безпеки та не знаходитись тих місцях, де внаслідок негоди може утворитися загроза Вашому життю та здоров’ю. Будьте обережними на вулиці, а у разі виникнення надзвичайної ситуації відразу повідомляйте про неї за номером “101”.





