Сусіди вбитого терориста Мотороли розповіли про останні хвилини його нікчемного життя

Моторола з Оленою Коленкіною і дітьми (молодшому немає ще й місяця) жили в Донецьку у своїй квартирі по вулиці Челюскінців, 121, яку отримали від ватажка "ДНР". Сусіди вбитого Моторола кажуть, що їхній будинок охороняли цілодобово.
Ватажок батальйону "Спарта" Арсеній Павлов приїхав в Донецьку область з Росії навесні 2014 року і встиг відзначитися в боях проти української армії в Слов'янську і околицях і в Донецьку. Колишній працівник СТО став помітною фігурою в "народній республіці": за десятки пропагандистських сюжетів з прифронтових населених пунктів він отримав квартиру в центрі Донецька. Колишній невдаха, який і мріяти не міг про походи в ресторани, дорогі машини і подорожі, став "господарем життя", пишуть Патріоти України
з посиланням на КП.
У Донбасі він знайшов нову дружину - першу з дітьми залишив в РФ, навіть не оформивши розлучення офіційно. Олена Коленкіна - нова "дружина" - народила йому двох дітей: молодшому Макару немає ще й місяця.
Пара жила в своїй квартирі за адресою вулиця Челюскінців, 121, яку отримала від ватажка "ДНР". Сусіди вбитого Моторола кажуть, що їхній будинок охороняли цілодобово.
Одна з сусідок терориста каже, що напередодні ввечері почула гучний вибух.
"Був потужний вибух, таке відчуття, що у мене в квартирі. У нас жах, що твориться. Крики, стогони, МНС, швидка. Мені винесло двері в перегородці і рознесло комору. Що у сусідів - я не знаю. Чую крики і що виносять людей. Біля під'їзду стоять мої друзі, хвилюються, але їх не пускають. Я сказала МНСникам, що в цій квартирі є людина і я в відносному порядку. Визирала в перегородку - бачу шахту ліфта ", - говорить жінка.
Ще один очевидець розповів журналістам, що разом з Павловим в ліфті загинув його охоронець.
Так звана влада невизнаної "ДНР" вже заявила, що вибух влаштували українські диверсанти. Терористи і їхні кишенькові ЗМІ заперечують, що вбивство могло бути вигідно владі "республіки".
Ватажок бойовиків незаконного угруповання «ДНР» Олександр Захарченко відреагував на загибель російського найманця Мотороли погрозами в адресу України.
Тим часом в соцмережах ажіотаж з приводу смерті терориста - користувачі соцмереж не шкодують епітетів для російського вбивці.