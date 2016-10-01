Вбивство ватажка бойовиків Арсена Павлова ("Мотороли") могло бути організовано через кілька причин, найменш вірогідна з яких – операція української диверсійно-розвідувальної групи.
Таку думку "Обозревателю" висловив російський публіцист, блогер, аналітик Володимир Голишев.
"Найменш ймовірна версія – це українська диверсійно-розвідувальна група", – сказав він.
Голишев нагадав про те, що Моторола був "абсолютно фіктивною фігуру", яких "досить багато".
Для українського політичного керівництва усувати цього чоловічка не було ніякої необхідності. Він не становив жодної небезпеки і ніякої загрози,
– вважає аналітик.
При цьому Голишев наголосив, що ліквідація подібного персонажа "дуже складна технічно".
"Це завдання можна порівняти за складністю з усуненням Захарченка", – додав він.
Експерт також назвав три версії вбивства "Мотороли".
Перша полягає в тому, що це помста за "зачистки" в Луганській області.
"Останнім часом Моторола займався зачисткою людей, які створили "російську весну" в Луганській області, на замовлення Плотницького. Можете уявити, яких він нажив собі ворогів. Людей, які вміють поводитися зі зброєю, у яких є відмінний мотив",– зазначає Голишев.
Друга можлива причина – помста за образу, яку зробила дружина Мотороли на адресу абхазів.
"Це дуже серйозні злопам'ятні люди. Ці образи могли призвести до такого результату", – вважає блогер.
Третя і "найвірогідніша" версія полягає в наступному: "Цирк їде, клоунів ліквідують".
"Моторола не планувався як медійний персонаж, він планувався під певне завдання. В даний момент в ньому відпала необхідність", – пояснив експерт.
Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків Арсена Павлова ("Моторола") вбили ввечері 16 жовтня. Його підірвали в ліфті будинку, в якому він проживав.
Екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж також назвав версії вбивства
"Мотороли".