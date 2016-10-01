Підприємці, які використовують автономні системи опалення, є платниками екоподатку

У разі використання автономних систем опалення, суб’єкти господарювання є платниками екологічного податку за фактичний обсяг забруднюючих речовин, які утворюються і викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (незалежно від наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення).

Платники екологічного податку складають окремо за кожний звітний квартал (не наростаючим підсумком) податкові декларації екологічного податку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 (далі – податкова декларація) та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів фіскальної служби за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина-суб’єкта підприємницької діяльності, то до податкової інспекції, де такий суб‘єкт господарювання перебуває на обліку, подаються копії відповідних податкових декларацій протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Суми екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку (п.249.3 ст.249 Податкового кодексу України).

Платник екологічного податку, який не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, самостійно визначає обсяги викидів та ставки податку.

З роз’ясненнями щодо екологічного податку можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорії 120.03 та 120.05).

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ