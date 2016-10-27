27 жовтня о 10:00

в сесійній залі міської ради скликається 14 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.

На розгляд засідання виноситься 27 питань.

Серед них, зокрема, такі:

Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2016 рік.

Про внесення змін до рішення міської ради VІI скликання від 12.01.2016 р. № 75 «Про приведення міського бюджету на 2016 рік у відповідність із Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та іншими нормативно-правовими актами».

Про надання грошової допомоги на дороговартісне лікування важкохворих дітей.

Про затвердження списків присяжних Першотравневого, Садгірського, Шевченківського районних судів м.Чернівці.

Про розгляд звернень членів садівничих товариств щодо затвердження проектів відведення земельних ділянок, надання дозволів на складання проектів відведення та внесення змін до окремих пунктів рішень міської ради з цих питань та інші.

