Чернівецький військкомат запрошує на контрактну службу

ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ПРОВОДИТЬ ВІДБІР ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ,

ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬ БАЖАННЯ ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ НА УМОВАХ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

У час, коли в краї¬ні триває неоголошена війна, нашій державі потрібна професійна армія.

Професійно підготовлений солдат-контрактник - це важлива ланка обороноздатності країни, що піклується про забезпечення цілісності і недоторканості нашої держави.

ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ:

- стабільне грошове забезпечення;

- речове забезпечення;

- можливість кар’єрного зросту;

- безкоштовне медичне обслуговування;

- пільговий відпочинок у санаторіях МО України із членами родини;

- соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним законодавством.

Вимоги:

- вік: солдати, сержанти від 18 до 60 років; - молодший офіцерський склад до 60 років;

- освіта: не менше повної середньої;

- придатність за станом здоров’я та морально- психологічним станом;

Можливість вибору місця проходження військової служби та посади. Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/ міс.

Робочий день з 9 до 18 або з 8 до 17 та 4 добові наряди (вахти) на місяць після яких надаються вихідні.

Безкоштовне проживання у гуртожитках.

Соціальний пакет (мед.обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та

здобуття спеціальності).

Кандидати на контрактну службу проходять медогляд, перевіряють психологічний стан, проводять спеціальні тести. Людина повинна бути повністю психологічно здоровою, адже їй у руки дадуть зброю. Призивають і жінок, а також - офіцерів, які вже відбули службу за контрактом. Враховуючи, як зараз важко знайти роботу, це достойний варіант. Військова служба прирівнюється до державної. Місце служби та частину можна собі обрати - у Чернівцях, Чернівецькій області, деінде на Західній Україні. Тож, підписуйте контракт і захищайте Батьківщину.

Переваги військової служби у Збройних Силах України:

- щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців становить від 7000 грн.;

- грошове забезпечення постійно збільшується в залежності від вислуги років;

-додаткові відпустки (для навчання, творчі, соціальні, інші згідно закону);

-перебування на квартирному обліку для отримання житла;

допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення;

- безкоштовне одноразове харчування або грошова компенсацію за нього;

- можливість отримання вищої освіти за рахунок держави без вщриву вщ служби;

-безкоштовне медичне забезпечення;

-забезпеченість речовим майном;

-одноразова матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення;

- отримання офіцерського звання при наявності вищої освіти та відповідних курсів

(реальна можливість зробити кар’єру);

-зменшення термінів отримання наступного військового звання;

- право на пенсію після 25 років вислуги (пенсія становитиме до. 70% від грошового забезпечення);

- участь у міжнародних операціях підтримку миру і безпеки

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС.

Всі бажаючі за додатковою інформацією можуть звертатися у Чернівецький обласний військовий комісаріат за адресою: вул. О.Кобилянської, 32 або у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку.