В зоні АТО повідомляють про збільшення кількості добровільних зрадників України та агентів РФ

В зоні АТО повідомляють про збільшення кількості добровільних зрадників України та російських агентів. Цього тижня СБУ зібрала рекордний урожай російських агентів та інформаторів. Багато з них – добровільні зрадники України, що збирають інформацію і передають її по той бік фронту. У крові та злиднях Донбасу вони продовжують вірити у свою російську мрію і готові й далі підставити під снаряди навіть рідних, аби наближати її, допоки Україна не запропонувала їм кращий вибір. Випуск ТСН.Тиждень за 16 жовтня 2016 року