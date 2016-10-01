Алкоголь, дівчата й бійка: одного із найвпливовіших ієрархів УАПЦ помітили у нічному клубі Тернополя. Архієпископа Тернопільського і Подільського Української автокефальної православної церкви помітили у нічному клубі в компанії інших священиків. Чи то алкоголь, чи то щось інше, але владика не соромився і на людях давав волю рукам і тілу. А поки Владика запалював з дівчатами, його підлеглі почали бійку. Випуск ТСН.Тиждень за 16 жовтня 2016 року