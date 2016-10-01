Чернівецькі податківці зустрілись з бюджетними організаціями

Цього разу чернівецькі податківці завітали на семінар до представників бюджетних організацій нашого міста, щоб розповісти про новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, затверджений постановою КМУ від 13.07.2016 р. №440, який набрав чинність 6 липня 2016 р.

Начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу розповіла, що для підтвердження неприбуткового статусу бюджетним установам необхідно надати до фіскального органу за місцем реєстрації копії установчих документів та лист у довільній формі про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Необхідності вносити зміни до статутів бюджетних установ наразі немає.

«Упродовж місяця від дати звернення та надання документів бюджетна установа отримає Рішення про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій»,- пообіцяла посадовець.

Начальник відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ Наталія Бальон закликала посадових осіб неприбуткових організацій звернути увагу на своєчасність подання Звіту про використання доходів неприбуткової організації та розповіла, що Наказом МФУ №553 від 17.06.2016р. затверджено нову форму звітності.

Обговорили й інші питання податкового законодавства для неприбутківців, а завершили бліц запитаннями та відповідями. Кожен із присутніх мав можливість отримати особисту консультацію та практичну пораду.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ