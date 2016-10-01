Чернівецькі підприємства на третину підвищили свою прибутковість

Упродовж трьох кварталів цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджетів усіх рівнів 89,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств. Це на 31,0 млн. грн., або на 34,7 відсотки більше, ніж було сплачено минулого року. Враховуючи незмінність ставки податку, можна констатувати стабільність прибутків чернівецьких підприємств.

Цього року збережено ставку податку на прибуток на рівні 18%. Крім того, у 2016 році повернувся квартальний звітний період, але лише для тих платників податку на прибуток, які мають доходи більше 20 млн. гривень.

Скасовано авансові платежі з податку на прибуток, проте є виняток для сплати авансового внеску у розмірі 2/9 суми податку, визначеного до сплати у декларації за 9 місяців 2016 року.

Цей авансовий внесок слід буде сплатити до 31.12.2016 р. лише тим, хто подаватиме декларацію поквартально.

Звертаємо увагу, що 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1049/29179, яким внесено о зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ