З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 740 тис. грн.

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, упродовж дев’яти місяців цього року до бюджету Чернівців надійшло 740,1 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, що на 19 тис. грн. більше надходжень аналогічного періоду минулого року.

Наразі у місті діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках провадять 10 платників збору за паркування (в т.ч. 5 юридичних осіб та 5 підприємців – фізичних осіб). Відповідно до вимог Податкового кодексу ці суб’єкти господарювання є платниками збору за місця для паркування транспортних засобів.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору.

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

У Чернівцях ставка збору складає 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної під паркування.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

