Старці попереджають! ЦЕ неминуче чекає Україну і Росію

До Афонських старців , які вже протягом тисячі років підтримують живу духовну традицію на святій горі Афон , не припиняє тягнутися низка стражденних , бо устами їх говорить Бог – а значить , все , що вони кажуть – істина.пише http://www.unn24.com.uaНе є винятком і українські політики , діячі культури і просто люди , яким мудреці відкрили завісу на майбутнє їхньої країни.Отже, пропонуємо , ознайомиться з основними пророцтвами Афонських старців на найближче і подальше майбутнє України .1 . Україну очікує важкий час , але воно триватиме недовго – з Божої волі , судилося створити могутню державу , порівнянне з Київською Руссю , бо дух святої Русі знаходиться в Києві , і його пробудили люди. 22 роки – був усього лише летаргічний сон великого народу .2 . Росія , не дивлячись на свої прагнення відродитися новою імперією , потерпить крах. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський імператор протримається на троні тільки 2 роки і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування , але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу російське на правах незалежних територій.3 . На Київський престол зійде князь , за часів якого почнеться відродження України , країна може навіть змінити назву. Крим після 3 років перебування під пануванням Москви остаточно повернеться в лоно України , але вже як земля кримських татар.4 . Європа розділиться на два табори – Західний і Східний , але розпаду Євросоюзу не буде. У східне об’єднання увійдуть майже всі східнослов’янські країни : Польща , Чехія , Словаччина , Білорусь , Литва , Латвія , Естонія , Молдова , Україна , Угорщина , Румунія .5 . Янукович помре в 2017 році , правитель Росії Володимир Путін переживе його на 20 років. Білоруського правителя Олександра Лукашенко чекає насильницька смерть через 2 роки.