Друге вбивство за місяць сталось у Хотинському районі. Вони схожі один в один, як дві краплі води. Якась банда негідників грабує і вбиває людей у селах регіону. Здебільшого вибирають старших селян, які мають деякі заощадження.
Так, недавно бандити вбили пенсіонера у Клішківцях і до півсмерті забили його дружину. З помешкання викрали гроші та прикраси.
А 14 жовтня десь біля 23 години троє бандитів у масках напали на подружжя пенсіонерів у селі Керстенці. Вони вимагали гроші. Били людей. 63-річний чоловік згодом помер у лікарні. Грабіжники взяли гроші, золоті прикраси та цифрову апаратуру.
Поліція Хотинщини неспроможна протидіяти банді грабіжників.